Kızılay’dan sıfır atığa ÇÖPKAPAR desteği

Sadettin Çay, “ Kızılay Genel Başkanımız Dr.Kerem Kınık ‘ın desteklediği Sıfır Atık projesi kapsamında , Kızılay olarak İstanbul Boğazı’na ilk etapta 20 ÇÖPKAPAR koyarak denizlerin temizlenmesi konusunda önemli bir adım atarak, çalışmalarımıza başladık “ dedi.

Bütün dünyanın gündeminde olan sıfır atık projesine Kızılay’dan tam destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile, Kızılay’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen proje de, çöpkaparlar ile kısa süre de denizden birkaç ton atık toplandı ve denizleri kirletmenin kolay, temizlemenin zor olduğu vurgusu yapıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi Başkanı Saadettin Çay “Genel Başkanımız Dr.Kerem Kınık’ın Sıfır atık konusunda başlattığı çalışmalara, biz nasıl katkı sağlayabiliriz noktasında düşünürken deniz temizliği aklımıza geldi. Bunun üç tarafı denizlerle kaplı ülkemiz de, ve bir marka olan İstanbul Boğazı’nda önemli bir adım olabileceğini düşündük. Çünkü yüzeylerde ki atık toplanmadığı sürece, deniz dibine çökerek uzun süreli deniz kirliliğine ve ekolojik dengenin zarar görmesine yol açıyor” diyerek şu bilgileri verdi:

Kızılay yaşanabilir bir dünya için de çalışmalar yapıyor. Söylediğimiz gibi sıfır atık ile ilgili denizlerde deniz gibi temizlemek ile ilgili birçok çalışma yapılıyor fakat deniz yüzeyindeki atıkların anlık toplanmasında sınırlı kalınabilir. Biz buna sürekli olarak nasıl çözüm üretiriz çalışmalarına başladık ve biz çözüm üretmek istedik. Deniz kıyıları ile ilgili çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’de olması nedeni ile kendileri ile temas kurarak gerekli izinleri istedik.

Sonra bunun temizlenmesi için bir ürün geliştirmek için arge çalışması yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği yönde özellikle yerli üretim olması için uzun bir çalışma dönemi ve arge çalışması yapıldı . Tüm çalışmaları tamamlandıktan sonra yüzde 100 yerli mühendisler ve üretim sistemleri ile geliştirilen ÇÖPKAPAR’ları Eminönü ve Kadıköy’e yerleştirdik. Denizlerde canlılara hiçbir zarar vermeden çöp toplamaya başladık. Önümüzdeki dönemde de Üsküdar ve Beykoz’da ÇÖPKAPAR’ları devreye sokacağız. Söylediğim gibi biz de sıfır atığa denizleri ÇÖPKAPAR’larla temizleyerek destek veriyoruz.”

Denizdeki atıkların önemli oranı kara kaynaklı atıklar , denizde çöp toplamanın maliyeti normalde karadaki bir çöpü toplamaktan 15 kat daha fazla. Çöpkaparlar sürekli çalışarak bu maliyetleri de düşürerek bir israfın daha önüne geçiyor. Proje kapsamında en önemli amaç, Sıfır Atık bilincinin kazandırılması ve “ Çöpü Atmak Kolay , toplamak zor “ olduğu konusunda bilinçlendirme sağlamak.