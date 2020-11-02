Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın survivor
İzmir'de bugüne kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmalarını yaptık
İzmir'de bugüne kadar 4 bin...
Yeni bir vatandaşımıza canlı ulaşınca umutlarımız da tazeleniyor
Yeni bir vatandaşımıza canlı ulaşınca...
Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı: Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o...
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra...
İzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu
İzmir'deki depremde can kaybı 79...

Kızılay’dan İzmir’deki Depremzedelere Psikososyal Destek

İzmir’i etkileyen deprem vatandaşları psikolojik olarak da sarstı. Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan Kızılay, afetzedelerin içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek hizmeti de başlattı.

Kızılay’dan İzmir’deki Depremzedelere Psikososyal Destek

Sahada yardım çalışmaları yürüten Türk Kızılay, İzmir’deki afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle birlikte depremzedelere yapılan yardımı her geçen gün arttırıyor. Afetin henüz ilk dakikalarından itibaren koordineli şekilde hareket ederek yıkımın sebep olduğu mağduriyeti en aza indirmeye çalışan Kızılay ekipleri, yardım malzemeleri ve sıcak yemek ulaştırmanın yanı sıra depremden psikolojik olarak da ciddi şekilde etkilenen afetzedelerin, içinde bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için psikososyal destek çalışmaları da yürütüyor.

600’ün Üstünde Afetzedeye Psikolojik İlk Yardım

Kızılay, İzmir’de iki yönlü destek uyguluyor. Beslenme, hijyen ve barınma gibi acil ihtiyaçların yanı sıra psikososyal destek çalışmaları da yürütülüyor. Yüzlerce aileye, 600’ün üstünde depremzedeye ulaşan Türk Kızılay Psikososyal Destek Uzmanları, vatandaşların kaygı düzeylerinin düşürülmesini hedefleyerek afet alanında, çadır kentlerde ziyaretler gerçekleştiriyor ve görüşülen afetzedelere psikolojik ilk yardım uyguluyor. Psikososyal Destek Uzmanları, vatandaşların deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönleri ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor. Ekipler, ziyaret ettikleri ailelere dezenfektan ve maske de ulaştırıyor.

Yardım çalışmalarını 90 personel, 39 şube görevlisi ve 151 gönüllü ile yürüten Kızılay, evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlara sıcak yemek desteği sağlıyor. 1 Kasım akşamı itibariyle 220 bin 529 kişilik beslenme hizmeti veren Kızılay, bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ile 8 haberleşme aracı ve 20 çeşitli görevde kullanılan araçla depremzedelerin yanında yer alıyor. Kızılay, depremin meydana geldiği ilk dakikadan itibaren toplam 118 bin 83 paketli gıda, 42 bin 614 sıcak/soğuk içecek, 1080 dezenfektan, 15 bin 900 maske ve 68 bin 417 su dağıtımı gerçekleştirdi.

Mağdur olan tek bir vatandaş kalmaması için çalışan Kızılay, ihtiyaç kalmayana kadar bağışçılarının emanetleriyle depremzedelere desteğini sürdürecek.

Anahtar Kelimeler:
KızılayIzmirDeprem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.