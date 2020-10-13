KIZILAY ŞEHİDİ KIDIMAN’IN ADI CERABLUS’TAKİ OKULDA YAŞAYACAK

Türk Kızılay El Emel Yetimhane Kompleksi içerisinde yer alan 640 metrekarelik okula, Suriye’nin kuzeyinde uğradıkları silahlı saldırıda şehit edilen Türk Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman’ın adı verildi. Açılışı yapılan ilk ve ortaokulda 10 eğitim öğretim sınıfı ve 2 idari birim yer alıyor. 10 öğretmen eşliğinde yaklaşık 200 öğrencinin eğitim göreceği okuldan Cerablus’un diğer mahallelerindeki ailelerin çocukları da istifade edecek.

İnsanlık için çalışırken şehit edildiler

Bu topraklarda çalışırken canını feda etmiş Kızılay şehitlerinin anılarının bu okulda yaşatılacağını belirten, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Peş peşe iki kardeşimiz birisi Türkiye’den Mehmet Arif Kıdıman, diğeri de Suriye’den Dr. Ammar Şeyh Ahmet. İnsanlık için çalışırken şehit edildiler. Bu iki kardeşimiz biri Türkiye’den biri Suriye’den ama ikisi de aynı amaç için çalışan bu iki kardeşimiz Suriye’de zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, katledilen sadece bu iki insan değillerdi. Suriye’de 2011 yılından bu yana artık sayısını bilmediğimiz kadar sivil insan hayatını kaybetti. Sayısını bilmediğimiz kadar okul yıkıldı. İnsanların haklarını ihlal edenler kendi hırslarıyla beraber koca bir ülkeyi, bir yok oluşa, bir savaş ve zulme mahkûm ettiler.” dedi.

Hayatlar kaybolmasın diye barış istiyoruz

Kardeşliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı engelleyecek sınırların olmadığını kaydeden Genel Başkan Kınık, “Elimizden geldiği kadar bizden yardım talep eden her topluma elimizi uzatmaya çalıştık. Suriye ve Suriye halkı herhangi bir devletin insanları gibi olmadı. Çünkü bugün Çanakkale’ye gittiğimizde binlerce Rakka, Halep, Şam, Hama, Humus, Deyrizor, Haseke doğumlu şehitleri görürüz. Türkiye’de misafir ettiğimiz kardeşlerimiz bu şehitlerin torunlarıdır. Biz o kardeşlerimizi elimizi uzatarak dedelerinin Çanakkale’de döktüğü kanların bedelini ödeyemeyiz.” ifadesinde bulundu.

Şehitlerin ölmediğini, onların isimlerinin sonsuza kadar yaşayacağını vurgulayan Kınık, “Şehit Mehmet Arif Kıdıman, şehidimiz Dr. Ammar Şeyh Ahmet’e Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Yeni Mehmet Arifler, yeni Ammarların hayatı kaybolmasın diye barış istiyoruz. Bundan sonra da uluslararası dünyanın, sivil toplum ve insani yardım çalışanlarının korunması noktasında daha çok hassasiyet göstermelerini temenni ediyoruz.” diye konuştu.