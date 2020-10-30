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Kızılay İzmir'e 25 Bin Kişilik Mobil Mutfak Gönderdi

Ege denizi açıklarında meydana gelen deprem çok sayıda şehirde hissedilirken Türk Kızılay, depremden etkilenen İzmir’e afet uzmanları ile birlikte beslenme araçlarını sevk etti.

Kızılay İzmir'e 25 Bin Kişilik Mobil Mutfak Gönderdi

En çok İzmir’in etkilendiği depreme müdahale çalışmaları kapsamında tüm birimlerini harekete geçiren Türk Kızılay, İzmir’deki ekiplerine takviye olarak Ankara, Düzce, Adana ve Denizli’den beslenme araçları ile afet uzmanlarını afet bölgesine gönderdi. İlk aşamada İzmir’de bulunan 15.500 kişilik beslenme kapasitesi, diğer bölgelerden ulaşacak olan ekiplerle 25.500 kişilik yemek çıkarılabilecek kapasiteye ulaşacak. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan İzmir’deki ekipleri sevk ve idare ederken Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın da akşam saatlerinde afet bölgesinde olması bekleniyor.

Kan Stokları Yeterli

Bölgedeki kan ihtiyacını da karşılayan Kızılay, olası kan ihtiyacına yönelik de yeterli kan stokunu hazır bekletiyor. Ancak acil değil sürekli bir ihtiyaç olan kan için bağışta bulunmak isteyenler Kızılay Kan Alma Birimlerine başvurabilirler. Vatandaşlar kan bağışı konusunda bilgi almak için www.kanver.org adresinden veya 168 Çağrı Merkezi’nden Kızılay’a ulaşabilirler.

İzmir’deki gelişmeleri takip eden Türk Kızılay,ihtiyaç olması durumunda takviye ekiplerini bölgeye yönlendirecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayIzmirDeprem
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