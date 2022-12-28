Kızılay 2022 yılında 43.5 Milyon Kişiye Destek Oldu

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay’ın İstanbul’daki Sütlüce Yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı faaliyetleri ile 2023 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi. “2022 yılı bizim için faaliyetlerle dolu bir yıl olarak geçti. Bu toprakların merhametini ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturmaya gayret ettik” diye konuşan Dr. Kerem Kınık, “2022 yılında Kızılay’ımız 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştı. Bunun 32 milyon 518 bin 500’ü yurt içinde. 10 milyon 957 bin 525’i ise yurt dışında oldu. Bunlar insani yardım faaliyetlerimiz sağlık ve eğitim yardımlarımız geçimlik kaynaklarla ilgili yardımlarımız kan hizmetleri konusundaki yardımlarımız. Bunu 2 milyon 985 bin 687 bağışçımızdan nakdi ve kan bağışı olarak aldık. Bunun için 2022 yılında 11 milyar 482 milyon 686 bin 241 lira kaynak kullandık. Bu büyük operasyonu yürütürken 15 bin 530 Kızılay çalışanı 239 bin 128 gönüllü ise yaklaşık 254 bin 658 insan gücüyle bu büyük operasyonu 2022 yılında başardık” ifadelerini kullandı.