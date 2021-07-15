Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın survivor
15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır
15 Temmuz destanı hepimizin ortak...
FETÖ'nün hezimet yaşadığı darbe girişimi gecesinin 'kırılma anları'
FETÖ'nün hezimet yaşadığı darbe girişimi...
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, son 24...
Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla "İstanbul Boğazı'nda saygı seyri" düzenledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi.

Genel müdürlüğün kuruluşunda görev yapan gaziler ile terör ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı saygı seyri programında 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rhib bot ve 2 römorkör olmak üzere 8 deniz aracı hazır bulundu.

Şehit ve gaziler anısına düzenlenen ve Beylerbeyi açıklarından başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, Anadolu yakası sahil bandına paralel olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerledi.

Köprü altından Avrupa yakası sahil bandına paralel olarak Beşiktaş istikametinde seyreden araçlar, Ortaköy Meydanı önünde su gösterisi gerçekleştirdi. Daha sonra buradan Üsküdar açıklarına hareket eden deniz taşıtları, Üsküdar Meydanı önünde de su gösterisi gerçekleştirdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.