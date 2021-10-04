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Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale
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Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, kıta sahanlığına izinsiz giren araştırma gemisini Türk kıta sahanlığının dışına çıkardı.

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı.

Büyük bölümü Türk kıta sahanlığı içinde yer alan sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin olduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine edilmesi gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.

Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi, dün sabah saatlerinde Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Nautical Geo, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi, Türk kıta sahanlığının dışına çıkarıldı.

Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk kıta sahanlığı içinde yer alan Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.

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