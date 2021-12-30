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Kırmızı kodla uyarı yapılan Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Kepez'de bir binanın çatısının uçması sonucu 4 otomobilde hasar oluştu, Konyaaltı ilçesi Hurma-Çakırlar ile Kumluca'daki Olimpos yolu ulaşıma kapandı, Kemer'de rüzgarın saatteki hızı 173 kilometreye ulaştı.

Kırmızı kodla uyarı yapılan Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor.

Tüm birimleriyle teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaaltı ve Olimpos'ta dere taştı

Konyaaltı ilçesinde Hurma ile Çakırlar mahallelerini birbirine bağlayan köprünün bulunduğu bölgedeki derenin debisi yükseldi.Kumluca ilçesindeki Olimpos'u, Antalya-Kumluca kara yoluna bağlayan yol da bölgedeki derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

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