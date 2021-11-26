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Kilis'teki hudut birliğinde görevli asker şehit oldu

Kilis'teki hudut birliğinde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu.

Kilis'teki hudut birliğinde görevli asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli Piyade Uzman. Çavuş Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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