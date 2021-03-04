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Kılıçdaroğlu şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda, Bitlis'ten gelen acı haberle yüreklerinin dağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

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