Kılıçdaroğlu şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda, Bitlis'ten gelen acı haberle yüreklerinin dağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"