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Kılıçdaroğlu, Sarıbal ve Tanrıkulu'nu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Sarıbal ile İstanbul Milletvekili Tanrıkulu'nu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atadı.

Kılıçdaroğlu, Sarıbal ve Tanrıkulu'nu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Orhan Sarıbal ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atadı.

37. Olağan Kurultay sonrası oluşan Merkez Yönetim Kurulunda (MYK), Tarım Politikaları ve Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı kaldırıldığı için Orhan Sarıbal, MYK'de yer almamıştı.

Kılıçdaroğlu, bu nedenle Sarıbal'ı "Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atadı. Kılıçdaroğlu ayrıca Sezgin Tanrıkulu'nu da başdanışman olarak görevlendirdi.

CHP'de kurultay sonrası daha önce MYK'de yer alan ancak PM'ye giremeyen Tuncay Özkan ile Ünal Çeviköz de başdanışman olarak atanmıştı.

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