Kılıçdaroğlu'ndan 'Srebrenitsa Soykırımı' paylaşımı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı "Srebrenitsa Soykırımı" ile ilgili paylaşımında, "Srebrenitsa'yı unutmamamız gerekiyor. Bu, 21. yüzyılın en büyük ayıplarından birisidir." ifadelerini kullandı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:52