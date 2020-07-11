Kılıçdaroğlu'ndan 'Srebrenitsa Soykırımı' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımında, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımın 25. yılı nedeniyle videolu mesaj yayımladı.
Bugünün Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İnsanların kimlikleri nedeniyle ötekileştirilmedikleri, demokrasinin egemen olduğu, barışçıl dış politikanın izlendiği bir dünya için 21. yüzyılın eşiğinde Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.