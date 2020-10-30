CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i telefonla aradı. Depremin meydana getirdiği hasar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Soyer'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
30 Ekim 2020 Cuma 17:40