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Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef alan saldırısını kınadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef alan saldırısını kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum."

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