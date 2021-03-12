Kılıçdaroğlu, CHP'nin gelecek seçimlerde iktidara gelerek ülkede huzuru tesis edeceğini belirtti

Partisinin Ahmetli İlçe Başkanlığı hizmet binası açılışı için ilçeye gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini alnından öpmek istediğini söyleyen yaşlı bir kadına izin verdi. Daha sonra esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kokoreç yedi, bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Parti ilçe başkanlığı hizmet binasında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP olarak siyaseti bir zenginleşme aracı olarak değil halka hizmet vesilesi gördüklerini söyledi. Genel seçimlerde iktidara talip olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Adaleti sağlayacağız, bu mücadeleyi vereceğiz, kararlı olacağız, ayrım yapmadan yöneteceğiz, dini, etnik kökeni, siyasete malzeme etmeyeceğiz. Bizim için insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır, başımın üstünde yeri vardır." diye konuştu.

"Yeni bir siyaset anlayışı getirdik"

Türkiye coğrafyasında evine helal ekmek götürme telaşında olan herkesin kendisinin dostu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde dedik ki 'Martın sonu bahar'. Yerel seçimlerde martın sonu bahar oldu. Yerel seçimlerde Türkiye'yi yeni bir siyaset anlayışı getirdik. Şimdi genel seçimlerde Türkiye genelinde baharı beraber getireceğiz. Huzurlu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kavgadan uzak, barış içinde yaşayan bir kitle olacak Türkiye. Birlikte yaşayacak, birlikte yöneteceğiz. Önce Allah'a, sonra kendinize, en son bu kardeşinize güveneceksiniz. Görecekseniz, bu Türkiye'de hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağız."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından CHP Ahmetli İlçe Başkanlığnın açılış kurdelesi kesildi.

Ardından Salihli ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, burada da partisinin ilçe başkanlığı hizmet binasının açılışını yaptı. Törende partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaptıkları maske ve dezenfektan dağıtımı ile Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin ayrım yapmaksızın herkese yardım ettiğini belirterek "Bizim belediye başkanlarımız insanları seviyor, her evde huzurun ve bereketin olmasın istiyor. Zorlukları birlikte aşacağız. Kararlı bir şekilde dostlarımızla birlikte yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından açılışını yaptığı CHP Salihli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.