KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birazdan ortak basın toplantısı düzenledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, "(Kıbrıs meselesinde) Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz." dedi.
10 Şubat 2021 Çarşamba 17:26
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birazdan ortak basın toplantısı düzenledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, "(Kıbrıs meselesinde) Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz." dedi.