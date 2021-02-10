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Kıbrıs meselesinde Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisinde olduklarını belirtti.

Kıbrıs meselesinde Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birazdan ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, "(Kıbrıs meselesinde) Türkiye ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz." dedi.

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