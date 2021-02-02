Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir." dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta (doğal kaynakların) gelir paylaşımında çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50'sini çözmüş oluruz." dedi.
Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir." dedi.
02 Şubat 2021 Salı 17:01