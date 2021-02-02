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Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir." dedi.

Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir." dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta (doğal kaynakların) gelir paylaşımında çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50'sini çözmüş oluruz." dedi.

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