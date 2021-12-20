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Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının korunması bizim için çok önemli

Milli Savunma Bakanı Akar, "Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının, hukukunun korunması bizim için çok önemli. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz." dedi

Kerkük'teki Türkmenlerin hakkının korunması bizim için çok önemli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları, devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda konuşan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." ifadesini kullandı.

Zorlu hava ve arazi şartlarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bununla alakalı bir sürü iz var. Bu çöküşün devamı için baskımızı, operasyonlarımızı, takibimizi sürdüreceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin tüm inlerini, barınaklarını, sığınaklarını tahrip edeceğiz." diye konuştu.

Akar, zorlu hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik de talimat verdi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bunu yaparken de hem Erbil ile hem Bağdat ile ilişkilerimizi hakka, hukuka saygılı, yapıcı şekilde gerçekleştiriyoruz. Olumlu gelişmelerin olması için gayret gösteriyoruz. Birlikte hedefe varmamız lazım. Hem Iraklı kardeşlerimiz hem de bizim için güvenliğin sağlanmasının yolu bu. Burada omuz omuza çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

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