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Kazdağları'nda orman yangınına müdahale devam ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale, karadan ve havadan yürütülen çalışmalarla sürüyor.

Kazdağları'nda orman yangınına müdahale devam ediyor

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yaklaşık 24 saat önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce yerleşim alanlarından uzakta yükselen dumanın fark edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda öncelikle helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu.

Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak dün öğleye doğru kara ekipleri de söndürme çalışmasına başladı.

Birçok ilden ekiplerin ve gönüllülerin de destek verdiği çalışma kapsamında, yoğun çabalar sonucu yangının ilerlemesi önlendi.

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