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Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 12 helikopter ve 3 uçakla müdahale devam ediyor.

Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler, olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ve Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nden görülmesiyle en kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi.

Sarp arazideki vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Şıldak, "Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu." dedi.

Şıldak, karadan ise 140 yangın söndürme personelinin, 30 arazöz, su tankeri ve ikmal araçlarıyla alevlere müdahale ettiğini dile getirdi.

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