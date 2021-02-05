FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasayı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in yargılandığı dava, Gezi Parkı olayları davasıyla birleştirildi.
Kavala ve Barkey'in yargılandığı dava, Gezi Parkı olayları davasıyla birleştirildi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasayı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in yargılandığı dava, Gezi Parkı olayları davasıyla birleştirildi.
05 Şubat 2021 Cuma 16:10