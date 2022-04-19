Kastamonu’lu kadınlardan İstanbul çıkarması

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ilk hemşeri kadın derneği olan Kastamonu Kadın Derneği (KAST-KADER)’in düzenlediği iftar yemeğinde Kastamonu’nun en yetkin kadın temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Kast Kader Başkanı Emine Çelik yeni projelerin müjdesini verdi.

GÜNCEL 19.04.2022, 22:59
Kastamonu’lu kadınlardan İstanbul çıkarması

Kastamonu kadınının sesi olmak ve Kastamonu’nun  tanıtımına katkı sağlamak için 2015 yılında faaliyete başlayan Kast Kader çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.  Kastamonu’nun ilçelerine yaptığı yardım çalışmaları ile adından söz ettiren dernek,  Şükrüoğlu Filtre sponsorluğunda düzenlediği iftar organizasyonunda Kastamonu’lu kadınları bir araya getirdi. Etkinlikte söz alan Kast Kader Başkanı Emine Çelik derneğin mevcut ve yeni dönem faaliyetleri için şunları söyledi.

Ramazan paylaşma, bereketli sofralarda buluşma ayı, sevgiyi hoşgörüyü, samimi düşünce ve duygularla kucaklaşma  ayı.  Bizlerde bugün burada birlikteliğimizi sağlamak,  biribrirmizi anlamak sevgimizi paylaşmak için bu gönül  sofrasında  buluştuk.

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Bu ülkenin geleceği geçmişinin köklerinde saklı! Geçmişi doğru okuyanlar geleceği kuranlar olacaktır.’ Bizlerde memleketimizin ve ülkemizin  tarihine kahramanlık hikayeleri yazmış kadınlarımızı tanımak ve tanıtmak için  çalışmalar yapıyoruz. 2015 yılından beri durmadan memleketimiz için çalışıyoruz ve önümüzdeki dönemde de topluma fayda sağlayacak bir çok projeye imza atacağız. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerini destekleme projelerimiz, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına  destek , okulların talepleri doğrultusunda destekler,  burslar ve eğitim programları gibi çalışmalarımıza yeni dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte fasıl grubu ve "kadının fendi"  adlı  orta oyunuyla  keyifli dakikalar yaşandı. Programın sonunda başarılı kadın sanayici Şükrüoğlu Filtre Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seher Soytaş’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Geceye Gün  Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Şekercioğlu, Dünya Eco Ceo’su Burcu Kösem,  Teferruat reklam yönetim kururlu başkanı Selma Cengiz, İmren Inşaat  Yönetim Kururlu Üyesi ve Kasiad Yönetim Kurulu Üyesi  Seçil Özkan, Şükrüoglu Filtre Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Seher Soytaş, Kastamonu  Sanayici İşadamları Derneği ve Kasiad vakfı yönetim kururlu üyesi Fikriye Aslan, Siyami Ersek Anestezi Bölümü  Prof.Dr. Nurgül Yurtseven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kararlar Yazıişleri Daire Başkanı Nurten Uğursoy, Doç.Dr. Beyza Toksoy , Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi  Muhtarı Çiğdem Özkan, Wedding Palace Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Nursen  Kaya, Istanbul Barosu Avukatlarından Av.Kadriye Yıldız, Av.Saadet Gündüz , Av.Esra Pamuk, BMMG Bayrampaşa Temsilcisi Mali Müşavir Lütfiye Kaya, Kast Kader Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Gençlik Biriminden Sevim Öztürk, Ergül Tekin, Derya Kaplan, Beyza Öztürk Eler, Ceren Kütük, Türkan Bozkurt, Türkan Yavuz, Sude Yiğit, Damlanur Barut, Elif Yurtseven, Esma Yıldız ve Kastamonu Kadın Derneği İlçe Temsilcileri katıldı.

Yorumlar (0)
3
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Denizlispor 31 39
12. Gençlerbirliği 31 39
13. Keçiörengücü 31 38
14. Altınordu 31 38
15. Menemen Belediyespor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. M.City 31 74
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 31 54
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25