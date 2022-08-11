Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran selin üzerinden bir yıl geçti

Sinop'ta 11 Ağustos 2021'in ilk saatlerinde etkisini artıran sağanak sabah saatlerinde Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde sele dönüştü.

Selin felaket boyutuna ulaştığı Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde 40 ev yıkıldı. Köyde 15 kişi ile Yenikonak köyünde bir kepçe operatörü sele kapıldı. İlçedeki 3 köprüyü yıkan sel, çok sayıda köy ve mahalle yolunu da ulaşıma kapattı. Sel suyunun dolduğu Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri yıkıldı, çok sayıda iş yeri de hasar gördü.

Kara yolu ulaşımının sağlanamadığı ilçede mahsur kalanların helikopterlerle kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar helikopterlerle kentteki diğer hastanelere sevk edildi.

Felaketin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında ilçede kriz merkezi oluşturuldu. Bakan Karaismailoğlu'nun koordinesinde yapılan çalışmalarla köylerde mahsur kalan tüm vatandaşlar helikopterle ilçe merkezine taşındı.

Felaketin 2. gününde Karayolları ekiplerince Sinop-Ayancık kara yolu yapılan geçici köprüyle tekrar ulaşıma açıldı.

Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının sıcak yemek dağıttığı ilçeye, ekmek ve su da ulaştırıldı.

İlçede selden zarar gören içme suyu hattı ve enerji altyapısı kısa sürede onarılarak tekrar faaliyete alındı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden tatil için Sinop'un Türkeli ilçesine gelen ve sel felaketinde köprülerin yıkılması nedeniyle ilçede mahsur kalanlar da arabalı vapurla tahliye edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde kuruldu.

Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi ile ev ve iş yerlerinde komandolar tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayancık ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye helikopterle gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sel felaketinde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde, evsiz kalan vatandaşlar AFAD tarafından oluşturulan yaşam konteynerlerine yerleştirildi.

Ayancık ilçesinde selden etkilenen Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı esnaf için geçici iş yerleri inşa edildi.

Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerince dere ve ırmak yataklarında temizlik çalışmaları yürütüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerince selden etkilenen kişilere psikolojik destek sağlandı.

Selin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Babaçay köyünden 5 kişi ile Yenikonak köyünde sele kapılan kepçe operatörüne henüz ulaşılamadı.

Kastamonu

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de şiddetli yağışların ardından Bozkurt'ta Ezine Çayı taştı.

Felaketin yaşandığı ilçede, insanlar, araçlar sel sularına kapıldı, su binaların ikinci katına kadar ulaştı. Evlerinde, iş yerlerinde mahsur kalanlar, çatılara çıkıp yardım bekleyenler helikopter, iş makinesi ve botlarla kurtarıldı.

Ezine Çayı'nın kenarında bulunan Ölçer Apartmanı tamamen yıkılırken yanındaki öğrenci yurdunun da bir bölümü çöktü. Öğrenci yurdunda mahsur kalan öğrenciler helikopter ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ölçer Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları günlerce sürdü.

Felaketin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında ilçede kriz merkezi oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 13 Ağustos'ta ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bozkurt'ta 65 kişi selde hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde de can kayıplarına yol açtı. Küre'de 4, İnebolu'da 2 ve Çatalzeytin'de bir kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu'da toplam 72 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. Selde kaybolan Bozkurt'ta 7, İnebolu'da ise bir kişiye halen ulaşılamadı.

Türkiye'nin birçok ilinden yardımların yağdığı Bozkurt'ta, 10 bine yakın personel hayatın normale dönebilmesi için görev aldı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesi aralıksız çalıştı.