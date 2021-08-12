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Kastamonu'da sel sularına kapılan 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

AFAD, Kastamonu'da sel sularına kapılan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kastamonu'da sel sularına kapılan 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) şiddetli yağışlara ilişkin yapılan açıklamada, 7-11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.

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