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Kartal Belediyesine grev kararı asıldı

Genel İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Kartal Belediyesine grev kararı asıldı

Kartal Belediyesi önünde toplanan Genel-İş üyesi işçiler, çeşitli sloganlar attı.

Grev kararı ile ilgili basın açıklaması yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, yaklaşık 7,5 aydır Kartal Belediyesi ile toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, pandemi nedeniyle bu sürecin 3 ay uzatıldığını söyledi.

Arıkan, 81 maddelik sözleşme taslağında şu ana kadar 45 maddenin geçtiğini anlatarak, "Yarın tekrar oturacağız, görüşeceğiz. Belediye yetkilileri ile 6 iş günü içinde toplu sözleşme imzalanmazsa 4 Mart'ta greve çıkacağız." diye konuştu.

Sözleşmenin 4 Mart'tan önce imzalanmasını umduklarını belirten Arıkan, "İnşallah masada biter ve iş barışı bozulmaz, aksi takdirde greve gideceğiz." dedi.

Belediye önünde toplanan grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

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