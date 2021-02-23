Kartal Belediyesine grev kararı asıldı

Kartal Belediyesi önünde toplanan Genel-İş üyesi işçiler, çeşitli sloganlar attı.

Grev kararı ile ilgili basın açıklaması yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, yaklaşık 7,5 aydır Kartal Belediyesi ile toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, pandemi nedeniyle bu sürecin 3 ay uzatıldığını söyledi.

Arıkan, 81 maddelik sözleşme taslağında şu ana kadar 45 maddenin geçtiğini anlatarak, "Yarın tekrar oturacağız, görüşeceğiz. Belediye yetkilileri ile 6 iş günü içinde toplu sözleşme imzalanmazsa 4 Mart'ta greve çıkacağız." diye konuştu.

Sözleşmenin 4 Mart'tan önce imzalanmasını umduklarını belirten Arıkan, "İnşallah masada biter ve iş barışı bozulmaz, aksi takdirde greve gideceğiz." dedi.

Belediye önünde toplanan grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.