Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hızlı tren hattı 2023'te tamamlandığında seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek

Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin altyapı sistemlerini büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, artık yeni bir ulaşım çağına girildiğini ifade etti.

Bakanlığın faaliyet alanlarının tümünün, Türkiye’nin bütünsel kalkınması için gereken altyapının temel ayaklarını oluşturduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 653 milyar 451 milyon lira yatırım yaparak hayata geçirdiklerini söyledi.

Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulabilmesi için alternatif finansman kaynaklarını da değerlendirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, toplam 374,7 milyar liralık Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattıklarını, söz konusu yatırımların yüzde 83’ünün tamamlandığını belirtti.

Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri ile 63,7 milyar lira daha yatırımı Türkiye'ye kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Yatırım portföyümüzde 3 bin 342 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 991 milyar 476 milyon lira. Bu projelerde yaklaşık 447 milyar 595 milyonluk nakdi gerçekleşme sağladık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 20 yılda demir yollarına toplam 346,6 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, Türkiye'yi hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdıklarını söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir İpek Yolu üzerinden Çin’den Türkiye'ye ulaşan ve Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya giden tarihi İpek Yolu’nu, demir yolu olarak canlandırdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Rusya Ukrayna Savaşı sonrası verimsiz hale gelen kuzey hat olarak bilinen demir yolu hattında, Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen taşımanın önemli bir kısmının ülkemiz üzerinden orta koridor vasıtası ile gerçekleştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, hızlı tren ağını geliştirme çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ankara-Sivas hızlı tren hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağladık. Kısmi olarak test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandı. Proje 2023 yılı Nisan ayında tamamlandığında seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı, altyapı çalışmalarında yüzde 54 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Bittiğinde 508 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı altyapı çalışmalarında yüzde 86 ilerleme sağladık. Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını üstyapı inşasına başladık. Konya-Karaman Hızlı Tren hattını hizmete sunduk. Karaman-Ulukışla arasında ise altyapı çalışmalarını tamamladık ve üstyapı yapım çalışmalarında yüzde 55 fiziki ilerleme sağladık. Mersin’den Gaziantep’e uzanan hızlı tren hattımızda da çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje ile Mersin-Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattımızın da ihalesini yaptık. Sözleşmesini imzaladık. Gebze-YSS Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Tren Projemizin de üzerinde önemle duruyoruz."

Metro hattı projeleri

Bakan Karaismailoğlu, 4 ilde üstlendikleri 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 22,8 milyar lira katkı sağladıklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 1,2 milyar yolcu taşındı, 373 milyon saat zamandan, 342 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 190 bin ton azalma sağladık. 6 ilde daha yapımı süren 12 projemiz var. Bu projeler bittiğinde ekonomimize yılda 11,1 milyar lira katkı sağlamalarının yanı sıra 146,2 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edeceğiz. Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerimizde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda yılda 73 bin ton azalma olacak." ifadelerini kullandı.

Saatte 120 kilometre ile Türkiye’nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane–Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosunun, Kağıthane-Havalimanı kesiminin yapımını tamamladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe-Kağıthane arasını ise 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla işletmeye açacağız." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosunun yapımını tamamladıklarına dikkati çekerek, "Hastanenin yolunu yapmayan İBB metro hattını da yapmayacaklarını Bakanlığımıza bildirince, 'Hastaneye ulaşım hayat meselesidir, siyasi kavgaya alet edilemez' dedik. Bakanlığımız bu projeyi devraldı. Yüzde 5 seviyesinde olan fiziki ilerlemeyi 28 ay zarfında yüzde 99 seviyesinin üzerine getirdik yakında açıyoruz." dedi.

Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosunun tünel kazma işinin yüzde 80’ini tamamladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, projenin tamamını da 2023 yılında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Kazlıçeşme–Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni nesil ulaşım projeleri çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, 2023 yılının ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metrosunun çalışmalarının son hızla devam ettiğini, 2024 yılının ilk yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Karaismailoğlu, Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattını 2023 yılı başında açacaklarını kaydetti.

Kocaeli’de, Gebze Sahil-Darıca OSB metrosunun, ilk etabını Mayıs 2023’de, tamamını 2024 başında hizmete açacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattında çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri, Anafartalar-HT Tramvay Hattını yıl sonu hizmete alıyoruz. Bursa, Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem hattıyla Bursa'mıza kolay ve konforlu ulaşım sağlanacak. Konya, şehir içi raylı sistem ağının geliştirilmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, demir yollarında yerli üretim altyapı kapasitesinin geliştirildiğini ifade ederek, TÜRASAŞ’ın ürettiği milli elektrikli trenleri kullanacaklarını, 2 tren setinin testlerinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yerli ve milli olarak Adapazarı’ndaki fabrikada üretilecek Milli Metro Projesi araçlarının ilk olarak Gaziray Projesinde kullanılacağını belirterek, "2035’e kadar yaptığımız planlamada demir yolu araç ihtiyacımız 17,4 milyar avro, buna göre üretim planlamalarımızı yürütüyoruz." dedi.

"Mobil abone sayısı yaklaşık 91 milyon seviyesine geldi"

Haberleşme sektöründe, sektör büyüklüğünün geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak yaklaşık 266 milyar liraya ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, mobil abone sayısının yaklaşık 91 milyon seviyesine geldiğini söyledi.

Karaismailoğlu, 5G hizmetinden faydalanan abone sayısının 83,4 milyonu aştığını belirterek, 2003 yılında 23 bin olan geniş bant abone sayısının bugün 91,3 milyonu bulduğunu ifade etti.

Evrensel hizmet projeleri ile 2575 yerleşim yerine 4,5G hizmeti götürdüklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Kırsal bölgelerde 2097 yerleşim yerine sabit ses ve internet hizmeti için Bakanlık olarak altyapılarımızı kurduk. Yeni 930 yerleşim yerine mobil genişbant internet hizmetinin sunulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, e-Devlet Kapısı ile 890 kurumun 6718 hizmetini vatandaşlara elektronik ortamda sunduklarını bildirdi. e-Devlet Kapısını kullanan kişi sayısının 60 milyonu aştığını belirten Karaismailoğlu, sadece ikametgah belgesi sorgulama ile 2022 yılı 8 ayında toplam 651 milyon lira tasarruf sağlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A’yı da 2023 yılı son çeyreğinde uzaya fırlatmayı planladıklarını hatırlattı.

"Halkalı-Ispartakule kesiminin inşasına başladık"

Bakan Karaismailoğlu, uluslararası liman sayısını 152 den 217’ye çıkardıklarını dile getirerek, bu limanlarda elleçlenen yük miktarının 190 milyon tondan, yaklaşık 526 milyon tona çıktığına dikkati çekti.

Karaismailoğlu, 2003- 2022 eylül ayı arasında 28 ilde 90 kilometre sahil düzenlemesi yaptıklarını dile getirerek, yılda ortalama 40 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğindeki artışın, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artmasının, İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturduğunu, 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riskinin söz konusu olduğunu söyledi.

2050’li yılarda boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağının öngörüldüğüne işaret eden Karaismailoğlu, "Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul Projesi, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması ve Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra boğaz giriş ve çıkışlarında günleri bulan beklemeleri azaltacaktır. Kanal İstanbul ile ülkemiz, küresel ticarette daha etkin rol oynayacak. Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminde geçişini sağlayacak, Sazlıdere Köprüsünün inşası devam ediyor. Ayrıca, Kapıkule–Halkalı Hızlı Tren Projemizin; Kanal İstanbul’un altından geçecek şekilde tünelli olarak projelendirdiğimiz Halkalı-Ispartakule kesiminin de inşasına başladık." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında dünyada altıncı, Avrupa ülkeleri içerisinde ikinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerinin çalışmalarına hızla devam ettiklerini vurgulayarak, "Çukurova Havalimanını Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçiriyoruz, yapımı hızla devam ediyor. Şubatta açmayı planlıyoruz. Kayseri ve Malatya'ya yeni terminal binaları kazandırıyoruz. İstanbul havalimanı bu yıl 10 ayda ağırladığı toplam 54 milyon yolcu, 351 bin uçuşu ve hizmet kalitesiyle dünyanın en iyi havalimanları arasında 1 numaraya yükseldi." diye konuştu.