Karadeniz gazını ana boru hattına bağlayacak 'Peçenek' deniz altına indirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, doğal gazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru serimi tamamlanırken denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından "Peçenek" adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildi. Ardından, Karadeniz gazını kuyulardan toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dağıtım haznesi, limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya Gaz Sahasına gemiyle taşındı.

Ekipman, özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla 20 saat çalışmanın ardından denizin 2 bin 200 metre altına indirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinin yüzde 85'inin, Sakarya Gaz Sahasında denizde devam eden çalışmalarının ise yüzde 65'inin tamamlandığını kaydetti.

Dönmez, denizde 51 geminin bu operasyon için çalıştığına işaret ederek, "Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde bir aşamayı daha geçtik ve çok kritik bir ekipman olan dağıtım haznesini ekiplerimiz başarıyla deniz tabanına indirdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmete almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de sahadaki çalışmaların iş güvenliğini dikkate alarak devam ettiğini belirterek, "Burada çalışan yaklaşık 7 bin 500 kardeşimiz de projenin büyüklüğünün farkında. Onlar Türkiye'nin enerji tarihine ismini yazdırıyorlar. Ne kadar gurur duysalar az. İnşallah bu gazı milletimizle buluşturana kadar özverili, hassas, istekli ve hiç bitmeyen enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.