Karadeniz'deki gemilerimizi 7/24 takip ediyoruz

Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen gemilere ilişkin bilgi verdi.

Azak Denizi'ndeki limanlarda Türkiye'ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçeği yağı yüklü 6 geminin, savaş durumu sebebiyle Rusya limanlarında beklediğini anımsatan Karaismailoğlu, gemilerin bulundukları limanlardan 9 Mart'ta kalkış izni aldığını bildirdi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu gemilerden, 6 bin 99 ton ham ayçiçeği yağı taşıyan M/T Lilac bu sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Varış limanı Mersin'e doğru seyrediyor. 15 Mart'ta Mersin'e yanaşması planlanıyor. Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham ayçiçeği yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz'de seyir halinde. Yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Diğer 4 ayçiçeği yağı taşıyan gemi ise Karadeniz'de seyir halinde olup, 17 Mart'a kadar ülkemiz limanlarına yanaşmaları planlanıyor."

Gemiler dışında Azak Denizi'ndeki limanlarda 18 Türk sahipli geminin de beklediğine işaret eden Karaismailoğlu, "Gemilerden bazıları ülkemize, bazıları ise diğer ülkelere mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği-küspesi, kömür ve ayçiçeği küspesi yüklerini götürmek üzere yine çarşamba gününden itibaren bulundukları limanlardan kalkış izni aldı. Bir gemimiz ise Azak Denizi'ndeki Temruk Limanı'nda pirinç kepeğini yükleme yapmak için giriş sırası bekliyor. Karadeniz'deki olumsuz hava ve deniz koşullarından dolayı bu gemilerden 5'i Karadeniz'e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazı'nda ve Azak Denizi'nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Karadeniz'de bulunan limanlarında savaş durumu sebebiyle herhangi bir durma veya yavaşlama olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, buradaki limanlara gemilerin giriş, çıkış, yükleme ve tahliye yaptıklarını bildirdi.

"Ukrayna limanlarındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz"

Ukrayna limanlarındaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, bu ülke limanlarında savaşın başlamasıyla yükleme ve tahliye işlemlerinin tamamen durduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, Ukrayna limanlarında 4'ü Türk bayraklı olmak üzere 23 Türk sahipli ve işletmeli gemi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Savaşın ilk günü Ukrayna makamları bir navtex yayımlayarak, tüm limanların yaklaşımlarına deniz mayını döşediğini deklare etti, limanlara giriş ve çıkışı yasakladı. Yine aynı gün, Rus makamları da Ukrayna limanlarına giriş veya çıkış yapacak gemileri düşman ilan edeceklerini bildirdi. Bu gemiler de gerek ülkemiz limanlarına gerekse diğer ülkelere maden, demir, demir cevheri, rulo sac, buğday, küspe ve soya fasulyesi götürmek için bekliyor. Savaşın başladığı günlerde bu gemilerde toplam 202 Türk gemi insanı bulunuyordu. Bu gemi insanlarımızın 83'ü Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde tahliye edildi. Gemilerde halen 118 Türk gemi insanımız bulunuyor. Halihazırda sadece 2 gemi insanımızın tahliye talebi var. Diğer gemi insanlarımızın şu an için herhangi bir tahliye talebi bulunmuyor."

Karaismailoğlu, Ukrayna limanlarında bulunan gemilerin de kalkış yapabilmeleri için gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı gerekse uluslararası denizcilik sektörünün yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Mavi güvenli koridor oluşturmak için yoğun çaba sarf edilmekte olup, yakın zamanda Ukrayna limanlarından da gemilerin kalkmaya başlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kara yolu nakliyecilerinin de bu dönemde özellikle Ukrayna limanlarının kapanması nedeniyle sıkıntılar yaşadığına işaret eden Karaismailoğlu, Samsun'dan Rusya'nın Novorosisk ve Tuapse limanlarına Ro-Ro seferlerinin devam ettiğini, bu hafta içinde ilk defa Samsun'dan Kerch Boğazı'ndaki Kavkaz Limanı'na Ro-Ro seferlerinin başladığını bildirdi.

Karaismailoğlu, ilk seferini 61 araçla tamamlayan geminin, bugün Samsun'dan ikinci seferine çıkmasının planlandığını kaydetti.