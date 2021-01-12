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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla bağlantılı ve örgütün ankesörlü ve ardışık arama yöntemini kullandığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. 

Öte yandan şüphelilerin 1'inin "mahrem imam", 9'unun muvazzaf astsubay, 3'ünün ihraç edilmiş astsubay olduğu, 10'unun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

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