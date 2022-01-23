Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Yoğun kar, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Elmalık mevkisinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların İstanbul istikametinde Bolu Dağı geçişine izin vermiyor.

Ekipler tarafından çevrilen tırlar, yol güzergahlarında bulunan dinlenme tesislerine ve tır parklarına yönlendiriliyor. Bazı tırlar ise yol güzergahına park ederek geçiş izninin verilmesini bekliyor.

Ankara istikametinde ise Bolu Dağı'na geçiş yapacak tırlara kontrollü izin veriliyor.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Yoğun karın etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Tokat-Sivas kara yolu iki yönlü ulaşıma kapandı

Tokat-Sivas kara yolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her iki yönde de ulaşıma kapandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Tokat kent çıkışı ile diğer taraftan Çambıbel geçidinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Araç kuyruğu oluşan yolda trafik ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya'da etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.