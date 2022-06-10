Kandil'i temizlemek boynumuzun borcudur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor. Münbiç'te, Tel Rıfat'ta... Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeden yani 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i de temizleyip, ay yıldızlı bayrağı o terör yuvalarının tepesine takmak bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Bakan Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, mezunların millet için önemli görevlerde bulunacağını söyledi.

Bu şerefli üniformayı giyen gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Onlara destek olalım. Onları yetiştiren, okullarına gönderirken Ayetel Kürsilerle zırhlandıran, sınavlara gireceğinde onlarla heyecanlanan, onların ferasetinin ve zihninin açık olması için dualar okuyan aileler... Burada ortaya koyduğunuz duruş ve adanmışlık, bu millete de dünya mazlumlarına, etrafımızdaki istikrardan yoksun bırakılmaya çalışan coğrafyaya da çok lazımdır. Sizler bu ülkenin evlatları, bu ülkenin polisi, bu ülkenin jandarması, bu ülkenin Mehmetçiği, bu ülkenin leventleri, nihayetinde bu dünyadaki mazlumların sigortasısınız. Çünkü bu dünyanın gelişmişleri, bu dünyanın küresel efendileri, dünyayı yönetenleri verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Tarif ettikleri hiçbir hayale bizi götürmediler. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. Dünyaya güya umut verdiler, kendi medeniyetlerindeki ayrılıkları birleştirdiler ama arkasından dönüp Mostar Köprüsü'nü yıktılar. Doğu ve bizim coğrafyamızı, Müslüman dünyasını ötekileştirdiler. İkinci Dünya Savaşı'nda harabe olmuş ülkelerini doğudan gelen göçmen iş gücüyle yeniden imar ve inşa ettiler."