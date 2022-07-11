Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.