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Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet ülkesinin ve milletinin düşmanıdır
Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet...

Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet ülkesinin ve milletinin düşmanıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı çıkılmasına ilişkin, "Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır." dedi.

Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet ülkesinin ve milletinin düşmanıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen Çanakkale'de Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Çanakkale'nin ve Biga'nın bugün bir başka olduğunu belirten Erdoğan, alandakilerin coşkusunun ve birlikteliğinin daim olmasını diledi.

Ballıkaya'nın eteklerinde ve Kocabaş Çayı'nın çevresinde kurulan Biga'nın, kadim tarihlerden beri, Büyük İskender'den Birinci Murat'a kadar tüm fatihlerin gözdesi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelibolu Fatih'i Gazi Süleyman Paşa'yla, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı Ulu Camisi'yle, Çanakkale'deki kahramanlarımıza ev sahipliği yapan Hamdi Bey şehitliğiyle, Seddülbahir'de gösterdiği kahramanlıkla Çanakkale Savaşı'nın en önemli sembollerinden biri haline gelen Mehmet Çavuş'uyla, diğer tüm değerleriyle Biga'nın tarihimizle birlikte gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır." ifadelerini kullandı.

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