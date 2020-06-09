Kanada'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Kanada'ki Türk vatandaşları, düzenlenen 4. tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.
Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket eden TK 6688 sefer sayılı THY uçağı, saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçakta bulunan 301 Türk vatandaşı, otobüslerle terminale taşınırken burada yolcuların ateşi, hijyen görevlilerinin giydiği akıllı kasklarla ölçüldü.
İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle yolcular, bilgi formunu doldurdu. Hijyen görevlileri, yolcuların form doldururken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda zaman zaman uyardı. Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.