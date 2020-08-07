Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın koronavirüs survivor korona corona
Türkiye genelinde düğün salonları ve sahillerdeki eğlence mekanları denetlenecek
Türkiye genelinde düğün salonları ve...
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574 oldu
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı...
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla...
Kalkınmamızı devam ettireceğiz
Kalkınmamızı devam ettireceğiz
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist...

Kalkınmamızı devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız." dedi.

Kalkınmamızı devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Lübnan halkının yanında olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut'taki patlamaya ilişkin "Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız." dedi.

"Bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok"

Yunanistan-Mısır arasındaki sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını değerlendiren Erdoğan, "Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok." ifadesini kullandı.

"Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz." diye konuştu.

"Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız. Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor."

Erdoğan, "Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili, maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin Akşener’e çağrısı

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Akşener’e çağrısını "Sayın Bahçeli'nin daveti ise doğrusu benim yadırgadığım bir davet değil. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir." sözleriyle değerlendirdi.

Muharrem İnce'nin parti kurma çalışması iddiasına ilişkin de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır." dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.