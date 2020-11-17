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KAHRAMANLARA DESTEK PROJESİNİ TEŞEKKÜRLE NOKTALADI...

5 Kasım'da Vadistanbul'da açtığı mağazada gardrobundaki kıyafetlerini AFAD, KIZILAY ve AKUT yararına satışa çıkaran Merve Özkaynak, toplumun her kesiminden büyük takdir topladı.

KAHRAMANLARA DESTEK PROJESİNİ TEŞEKKÜRLE NOKTALADI...

Pandemi koşullarında gerekli bütün önlemleri alarak hayata geçirdiği projesinin tüm gelirlerini AFAD, AKUT ve KIZILAY'a bağışlayan Özkaynak, kalpleri ısıtan projesinin finalini geçtiğimiz pazar günü yaptı. 10 günlük gelirlerinin tamamını ilgili kurumların bağış hesaplarına aktaran Özkaynak, ''Fiyatları biraz makul tutup bir yandan İzmir Kahramanlarımıza destek sağlamak, bir yandan da alışveriş yaparak bu projeye destek verenlerin bütçelerini sarsmamayı planladık. Hedefimize ulaştık. Sonunda iyilik kazandı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim.'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
VadistanbulAFADKızılayAKUTMerve Özkaynak
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