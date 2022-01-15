Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona türkiye salgın
Lider Trabzonspor, Sivas'ta hız kesti
Lider Trabzonspor, Sivas'ta hız kesti
Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştı
Kur korumalı mevduat hesabı 131...
Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu...
3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi
3-5 yaş grubunda okullaşma oranı...

Kahraman komandolar Tunceli'nin karlı dağlarında teröristlerin izini sürüyor

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu dağlarda operasyon yürüten güvenlik güçleri, özel kışlık kamuflajlarıyla ve helikopterler desteğinde sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arıyor.

Kahraman komandolar Tunceli'nin karlı dağlarında teröristlerin izini sürüyor

Tunceli'de düzenlenen Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda görevli komandolar, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlarda teröristlerin izini sürüyor.

Valilik koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda şehir merkezi kırsalı ile 7 ilçe kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dağlık ve ormanlık alanlarda barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu dağlarda operasyon yürüten güvenlik güçleri, özel kışlık kamuflajlarıyla ve helikopterler desteğinde sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arıyor.

Mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden güvenlik güçleri, soğuk havaya rağmen kırsalda arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.