TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi’nde yaptığı konuşmada, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir." ifadesini kullandı.Şentop, Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.
Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edecektir
TBMM Başkanı Şentop, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir." dedi.
20 Ekim 2020 Salı 11:56