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Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edecektir

TBMM Başkanı Şentop, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir." dedi.

Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edecektir

TBMM Başkanı Mustafa ŞentopAzerbaycan Milli Meclisi’nde yaptığı konuşmada, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir." ifadesini kullandı.Şentop, Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

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