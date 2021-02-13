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Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi’ndeki cenazesine katılacağı bildirildi.

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