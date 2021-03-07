Kadınlar pek çok iş kolunda alın teri döküyor

Aile hayatında özverileriyle göz dolduran kadınlar, başarıyla yürüttükleri zorlu mesleklerde de göz dolduruyor.

Doktor: Seyide Tetik

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde cansiperane görev yapan doktorlardan Seyide Tetik, yaklaşık 8 yıldır hastalarına şifa dağıtıyor.

Tetik, AA muhabirine, küçük yaşlarda hayalini kurduğu doktorluk mesleğini sürdürmekten mutluluk duyduğunu ancak sağlık sektöründe çalışmanın zor olduğunu söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede bir yıldır büyük zorluklar yaşadıklarını belirten Tetik, "Hem anne hem doktor hem de bir eş olmak gerçekten zor. Salgın sürecinde bir hafta 10 gün eve hiç gitmediğim zamanlar oldu. Çocuğumu çok uzun süre anneme bırakmak zorunda kaldım. 2 ay görmediğim zaman oldu." dedi.

Tetik, kadınların her iş alanında olması ve çok daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmen: Demet Kahraman

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kayalı İlkokulu Müdürü Demet Kahraman, 8 yıldır görevini ilk günkü heyecan ve sevgiyle yerine getiriyor.

Kahraman, çocuklara olan sevgisinin her geçen gün katlandığını dile getirdi.

İyi bir anne, öğretmen ve eş olduğuna inandığını aktaran Kahraman, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu kaydetti.

Kadının anaç, sahiplenici, yönlendirici ve idareci olduğunu vurgulayan Kahraman, "Biz okuldan çıktığımızda bile 'Acaba o çocuk evde ne yapıyor?', 'Ödevini yaptı mı?', 'Karnı ağrıyordu iyileşti mi?' diye bunları düşünen bir kesimiz. Kadın olarak mesleğimde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu mesleğin bana çok uygun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kahraman, iş hayatında cinsiyetçilik yapılmamasını isteyerek, kadının ayakta durması ve ezilmemesi için çalışmasının önemine işaret etti.

Hakim: Tuğba Güneş

Kırklareli Adliyesi'nde görevli hakim Tuğba Güneş, adaletin tecelli etmesi için meslektaşları gibi görevini sürdürüyor.

Güneş, henüz 17 yaşındayken tanık olarak gittiği mahkemede hakim ve heyetinden etkilenerek, hakim olmaya karar verdiğini söyledi.

Büyük mücadeleler vererek 2018 yılında hakimliğe başladığını anlatan Güneş, görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade etti.

Kadınların işlerini titizlikle ve disiplin esası ile yaptıklarını anlatan Güneş, "Biz kadınlar detaycı bakış açımız ve gelişmiş analiz yeteneğimizle işlerimizi başarılı şekilde sonuçlandırabiliyoruz. Bu yüzden kadınların iş hayatında daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Savcı: Vildan Ertekin

Kırklareli Adliyesi'nde görevli savcı Vildan Ertekin de zorlu görevini gece gündüz demeden sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ertekin, yaklaşık 8 yıl matematik öğretmenliği yaparken bir diğer yandan da savcı olabilmek için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim aldığını söyledi.

Hedefi doğrultusunda hem öğretmenlik hem de öğrencilik hayatı olduğunu bildiren Ertekin, yaklaşık bir yıldır da savcılık yaptığını dile getirdi.

Çalışma hayatını çok sevdiğini belirten Ertekin, şöyle devam etti:

"Göreve başlamadan önce 'Savcılık çok zor.' dediler. 'Savcılık erkek işi.' diyenler oldu. Ben hedefime ulaşmak için var gücümle mücadele ettim ve hedefime kavuştum. Zorluklar beni motive ediyor. Kadınlar zorlukların peşinden koşsunlar. Azmettikleri zaman ulaşılamayacak hiçbir hedef yoktur."

Avukat: Ilgaz Lale Kocakundakçı

Avukat Ilgaz Lale Kocakundakçı, adaletin sağlanması için mesleğini 4 yıldır sürdürüyor.

Kadın avukat olmanın bazı zorluklarının bulunduğuna dikkati çeken Kocakundakçı, kadın avukatlara olan ön yargıların sona ermesi için gayret gösterdiğini belirtti.

Kocakundakçı, kadınların her alanda başarılı olabileceklerini vurgulayarak, "Kadınlar olarak hem iş hem cinsiyet ayrımcılığının son bulması için mücadele veriyoruz. Bu nedenle iki kat daha fazla çaba gösteriyoruz. Yine her alanda olduğu gibi bu alanda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadın olarak iş hayatında olmaktan gurur duyduğunu aktaran Kocakundakçı, "Kadınlarla hep birlikteyiz, hep beraberiz, birlikte daha güçlüyüz." dedi.

Besici: Bedriye Altun

Kırklareli'nin Armağan köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Bedriye Altun, sabahın ilk ışıklarıyla ağılında mesaiye başlıyor.

Daha sonra hayvanlarını merada otlatarak süt sağımını gerçekleştiren Altun, işini büyük bir keyifle yapıyor.

Altun, ağılda, ormanda, tarlada, evde çalıştıklarını anlatarak, "Kadınlar her işi yapıyor. Sabah erken kalkıp hayvanlarımıza bakarız. Sağımlarını yapar, sonrasında tarlalarımıza gideriz. Her şeyimizi kendimiz üretiriz. Çalışmaya alışık olduğumuz için hiçbir iş bize zor gelmez. Tam tersine biz kadınlar çalışmaktan keyif alırız. Kadın olmak ve köyde yaşamak çok güzel." dedi.

Polis: Tuğba Özdil, Semra Aslı, Öznur İzidoğru

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Tuğba Özdil, Trafik Şubede görevli Semra Aslı ile Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünde görevli Öznur İzidoğru da diğer kadınlar gibi hem ev hem de iş hayatındaki başarılarını sürdürüyor.

İşlerini büyük bir titizlikle yapan kadın polisler, kimi zaman önemli bir asayiş olayının aydınlatılmasında kimi zaman da bir trafik sorununun çözülmesinde aktif rol alıyor.

Kadınlar mesailerinden artakalan zamanda ise evlerinde yemek, ütü ve temizlik gibi ev işlerini yerine getiriyor.

Jandarma: Halide Leman Kanlı, Birgül Er

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Halide Leman Kanlı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği Sorumlusu Çavuş Birgül Er de görevlerini titizlikle sürdürüyor.

Her gün erkek meslektaşları ile yol denetimi, asayiş denetimlerine çıkan kadın jandarma ekipleri, herkese örnek oluyor.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görev yapan arama kurtarma görevlisi Selin Can, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan Saha Koordinatörü Berna Hüsman, güvenlik görevlisi Yasemin Yarar, gazeteci Büşra Kahyaoğlu ile terzi Semra Aktaş da mesleklerini en iyi şekilde yapmaya çalışan kadınlar arasında yer alıyor.