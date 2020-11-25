Kadına Şiddete Hayır! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Günümüzde hala bu şiddete maruz kalan kadınlarımız var. Kadın olmak güçsüz olmak, ezilmek hor görülmek değildir. Aile içi şidette maruz kalmış kadınlar anne olduklarında çocuklarına da bu şiddeti uygulayabiliyor. Bu gibi durumlarda gelecek toplumlara benlik duygusunu saygısını yitirmiş nesiller olarak aktarılıyor. Bunun için öncelikle kendimizi sevmeli yetiştirmeli eğitim alanında ilerlemeli gerekirse destek almaktan çekinmemeliyiz. Şiddettin her türlüsüne dur diyebilmeliyiz! Şiddet sadece fiziksel olarak değildir. Psikolojik şiddette kadının ruh sağlığının bozulmasına yol açar. Şiddetin fiziksel ve psikolojik boyutlarının da yanı sıra cinsel ve ekonomik şiddette mevcuttur. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur.

Her kadının bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini, nereden destek alabileceğini biliyor olması oldukça önemlidir.

Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Alo 183

Alo 155 Polis İmdat

Alo 156 Jandarma İmdat

112 Acil

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 0212 656 96 96

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde, Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde ücretsiz olarak danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri alabilirler.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine başvurabilirler. Bu merkezlerde hukuki, psikolojik ve danışma gibi farklı alanlarda hizmetler sunulmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kaymakamlıklar ve valiliklerin yürütmekte olduğu hizmetler arasında şiddet gören kişiler çocukları ile birlikte geçici süreliğine sığınma evlerine barınmak için başvurabilirler.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLET BAKANLIĞI'NDAN MESAJ

Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir.

Bununla beraber; kadına yönelik şiddet, dünyanın her tarafında halen görmekte olduğumuz acı bir gerçek. Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir.

Millet olarak tevarüs ettiğimiz inanç ve değerler dünyasında kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Bu tür menfur olayları, hem kul hakkına girmek hem de bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz.