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Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlandı.

GÜNCEL 10.10.2022, 09:42
Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 5 saat sonra sona erdi.İnceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polisler, çalışmaların ardından evlerine girmek için bekleyen vatandaşlara izin verdi. Çevre binalarda çalışmaları izleyen vatandaşlar da evlerine gitti.

Olay yerine gelen savcı da incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinin sokakta güvenlik önlemleri devam ederken patlama ve yangının çıkış sebebinin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Yaşanan patlama ve yangının verdiği hasar, gün aydınlanınca havadan izlendi.

Binanın çatı kısmının tamamen yandığı, binanın yan tarafında ise çökme olduğu görüldü. 

Söz konusu binanın yanındaki binalarda oluşan hasar da kameraya yansıdı.

Patlamanın yaşandığı sokak, polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sokağa görevliler dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

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