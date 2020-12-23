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KADES uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Nasıl indirilir?

Türkiye'de yaşanabilecek kadın cinayetlerini ve istismarlarını önlemek amacıyla yapılan KADES uygulaması, ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.

KADES uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Nasıl indirilir?

Türkiye'de yaşanabilecek kadın cinayetlerini ve istismarlarını önlemek amacıyla yapılan KADES uygulaması, ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. İos ve Android kullanıcılarının kendi uygulama marketlerinden indirebileceği KADES uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Nasıl indirilir?

Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla yapıldı.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılmış resmi bir uygulamadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmış olan uygulama, kadınlar ve çocuklar için acil müdahale uygulamasıdır.

Kadınları korumak amacıyla yapılan bu akıllı telefon uygulaması sayesinde, herhangi bir kadın, herhangi bir durumdan dolayı, birinden şiddete maruz kalıyorsa, tek bir tuşla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

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