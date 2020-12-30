KADES'in 1 milyon 250 bin kullanıcısı var İçişleri Bakanı Soylu, "Kadına şiddete karşı destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var. Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar." dedi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:12