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KADES'in 1 milyon 250 bin kullanıcısı var

İçişleri Bakanı Soylu, "Kadına şiddete karşı destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var. Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar." dedi.

KADES'in 1 milyon 250 bin kullanıcısı var

İçişleri Bakanı Soylu, "Kadına şiddete karşı destek uygulaması KADES'in şu ana kadar 1 milyon 250 bin indiricisi ve kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var. Bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek ihbarlar."  dedi.

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