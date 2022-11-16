Kaçak olarak yurda giriş çıkış yapmak isteyen 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye, yurttan da Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Yakalanan FETÖ mensuplarından birinin astsubay olduğu anlatılan açıklamada, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği kaydedildi.