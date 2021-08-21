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Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın 'Herkül'ü ile tahliye edildi
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Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın 'Herkül'ü ile tahliye edildi

Afganistan'da, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından bir bölümü daha Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın 'Herkül'ü ile tahliye edildi

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşı, tahliye için gelen TSK’nın C-130 Herkül tipi nakliye uçağına alındı. Yolcular arasında mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçlerince kurtarılan 5 sağlık çalışanı da yer aldı.

Tahliye uçağına binen Türk vatandaşları,  yaşadıkları heyecanı anlattı. Türkiye'ye döneceği için mutlu olduğunu belirten Kadri Güven, "Mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti buradaki insanlar için elinden geleni yaptı. Umarım onlar için de en kısa sürede her şey yoluna girer." dedi.

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