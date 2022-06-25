Jandarmanın 'hassas burunları' operasyonlara helikopterli eğitimle hazırlanıyor

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında faaliyete başlayan JAKEM'deki Jandarma Köpek Eğitim Birlik Komutanlığında, jandarmanın yurt içi ve dışındaki operasyonlarında görev alması amacıyla köpekler özel eğitimden geçiriliyor.

Köpeklerin jandarma timlerinin emniyet ve asayiş görevlerine yönelik kullanılmasında uluslararası düzeyde eğitim merkezi olarak hizmet sunan JAKEM'de, arama kurtarma, bomba ve mayın arama, iz takip, devriye, uyuşturucu madde arama, keşif ve yangın tespit konularında eğitilen köpekler, çeşitli operasyonlarda görev alıyor.

"Kullanıcı personeli" ile yavru dönemlerinden itibaren merkezde eğitim alan köpeklere, çeşitli dönemlerde operasyon ortamına alıştırma amacıyla helikopterle de destek veriliyor.

Helikoptere binme ve inme, helikopter ile tahliye konularında deneyim kazandırılan "hassas burunlar" ve görev arkadaşları Nevşehir semalarında eğitim görüyor.