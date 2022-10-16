Son Dakika

Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı

Jandarma Genel Komutanlığınca 7-14 Ekim'de 33 ilde eş zamanlı yapılan 78 operasyonda 109 şüpheli yakalandı, 2 terörist teslim oldu.

GÜNCEL 16.10.2022, 19:41
Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML terör örgütü üyelerine, iş birlikçileri ve finans kaynaklarına yönelik 7-14 Ekim'de, 33 ilde eş zamanlı 78 operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda 109 şüphelinin yakalandığı, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ise teslim olduğu kaydedildi.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2022
İmsak 05:45
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 9 18
4. Konyaspor 10 18
5. Fenerbahçe 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Tuzlaspor 9 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. West Ham United 10 11
12. Liverpool 8 10
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Sociedad 9 19
5. Athletic Bilbao 9 17
6. Real Betis 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3