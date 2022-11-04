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Jandarma, 679 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis ile müstehcen içerikli paylaşım yapıldığını tespit ettiği 679 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.
GÜNCEL 04.11.2022, 10:18
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında 4613 sosyal medya/URL adresini mercek altına aldı.
Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 481, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 198 olmak üzere toplam 679 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek engellendi.
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