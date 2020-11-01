İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasına İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileyerek başladı.

"Soğuklar bastırmadan yaraları sarmakta kararlıyız"

Depremde şu an itibarıyla 58 vefatın ve 896 yaralının olduğunu bildiren Erdoğan, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız." dedi.

"Bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor"

"Karşımızda son asrın muktedirleri var" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler."

Erdoğan, "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır." diye konuştu.